ДВЖД захлопнула двери прямо перед носом детской делегации из Хабаровска

Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.

Юные хабаровские спортсмены не смогли вовремя вернуться со спортивных сборов из Приморья. Они задержались на секунду, и проводник махнула желтым флажком перед глазами детей. Это дело принципа или человеческое равнодушие, разбирался корр ИА AmurMedia.

Группа хабаровских каратистов возвращалась со сборов, которые проходили на острове Русском в Приморском крае. Кто бы мог подумать, что их путь домой будет испорчен нелепым инцидентом. В воскресенье, 23 июля, ребята спешили на поезд № 351 «Владивосток-Совгавань». Но перед самым отъездом им пришлось немного задержаться — одна из девочек приболела, поэтому группа выехала с Русского с небольшим опозданием. До отхода поезда времени оставалось мало. Каратисты с тренером выскочили на остановке «Изумруд» и бегом бросились через площадь к вокзалу искать свою четвертую платформу.

— Уточнив у местных, где наш состав, мы побежали к поезду— рассказывает тренер ХГООКК Мария Байбенкова. — Мальчишки, привыкшие к кроссам, вырвались вперед, а я бежала последней, следила чтобы никто из детей не отстал. Ребята подбежали к своему вагону № 23 за несколько секунд до отправления. У них были на руках билеты и паспорта, но проводник не стала их сажать без взрослого сопровождающего.

«Вон наш тренер бежит!» — кричали мальчишки, показывая на мчащуюся со всех ног Марию с детьми. Рядом с проводником стоял начальник поезда. По словам ребят, он лишь цинично ухмыльнулся: «Вот успеет она добежать, тогда я вас посажу».

— Когда я была уже возле поезда, проводник взмахнула желтым флажком и поезд тронулся буквально перед нашими глазами, — вздохнула Мария. — Было очень обидно и неприятно, так бывает, когда автобус захлопывает двери прямо перед тобой и уходит. Только тут на остановке остались 13 детей и несколько взрослых. А поезд с полупустым вагоном ушел без нас.

Взрослые, которые сопровождали ребят, считают, что детей, которые прибежали первыми, нужно было пустить в вагон, и остальные подоспели бы через пару секунд. Однако начальник поезда рассудил иначе. Но это было лишь началом приключений юных спортсменов в Приморье. Отдышавшись, дети взрослыми вернулись на железнодорожный вокзал Владивостока. Они хотели обратиться узнать, возможно ли догнать поезд и, вообще, как им теперь быть.

— Мы спросили начальника вокзала, — рассказывает Мария. — В ответ услышали: «Сегодня же воскресенье, его нет, приходите в будний день»… К кому мы только не обращались, даже к сотруднику полиции, который там дежурил.

«Чуткие» железнодорожники предложили хабаровчанам лишь один вариант: сдать билеты на ушедший поезд за половину их стоимости и купить новые. Следующий поезд, на который можно было сесть — № 201. В продаже были только купейные билеты, и в общей сложности, детской группе, чтобы уехать, пришлось доплатить еще 24 тысячи рублей.

— Деньги за детские билеты, нам вернули сразу в кассе, а за взрослые — сказали, что наше требование будут рассматривать, — продолжает Мария. — Мы необходимые для доплаты 24 тысячи просто по мелочи уже собирали, все выгребли. И нам еще повезло, что мы, вообще смогли купить билеты на всю группу в разгар летнего сезона.

На все возмущения хабаровчан железнодорожники отвечали: «Мы действуем по инструкции». Но видимо человеческое отношение и участие в инструкции не прописано. По словам Марии Байбенковой, только одна работница железнодорожного вокзала отнеслась к ним с пониманием. Она разместила уставших детей в комнате отдыха, где они в нормальных условиях дождались вечернего поезда.

— Мы написали претензию в Управление Дальневосточной железной дороги, — заключила Мария. Нас интересует, почему начальник поезда не пустил в вагон группу детей, почему нам не вернули деньги за билеты взрослых сопровождающих в кассе вокзала и почему нам пришлось доплачивать за купейные билеты. Насколько я знаю, нас должны были посадить на ближайший поезд без всяких доплат.

Ответы на эти вопросы родители юных каратистов надеются получить от чиновников железной дороги.