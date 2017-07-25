ДВЖД захлопнула двери прямо перед носом детской делегации из Хабаровска
Начальник поезда № 351 дал указания не ждать бегущих пассажиров.
Начальник поезда № 351 дал указания не ждать бегущих пассажиров.
Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.
Юные хабаровские спортсмены не смогли вовремя вернуться со спортивных сборов из Приморья. Они задержались на секунду, и проводник махнула желтым флажком перед глазами детей. Это дело принципа или человеческое равнодушие, разбирался корр ИА AmurMedia.
Группа хабаровских каратистов возвращалась со сборов, которые проходили на острове Русском в Приморском крае. Кто бы мог подумать, что их путь домой будет испорчен нелепым инцидентом. В воскресенье, 23 июля, ребята спешили на поезд № 351 «Владивосток-Совгавань». Но перед самым отъездом им пришлось немного задержаться — одна из девочек приболела, поэтому группа выехала с Русского с небольшим опозданием. До отхода поезда времени оставалось мало. Каратисты с тренером выскочили на остановке «Изумруд» и бегом бросились через площадь к вокзалу искать свою четвертую платформу.
— Уточнив у местных, где наш состав, мы побежали к поезду— рассказывает тренер ХГООКК Мария Байбенкова. — Мальчишки, привыкшие к кроссам, вырвались вперед, а я бежала последней, следила чтобы никто из детей не отстал. Ребята подбежали к своему вагону № 23 за несколько секунд до отправления. У них были на руках билеты и паспорта, но проводник не стала их сажать без взрослого сопровождающего.
«Вон наш тренер бежит!» — кричали мальчишки, показывая на мчащуюся со всех ног Марию с детьми. Рядом с проводником стоял начальник поезда. По словам ребят, он лишь цинично ухмыльнулся: «Вот успеет она добежать, тогда я вас посажу».
— Когда я была уже возле поезда, проводник взмахнула желтым флажком и поезд тронулся буквально перед нашими глазами, — вздохнула Мария. — Было очень обидно и неприятно, так бывает, когда автобус захлопывает двери прямо перед тобой и уходит. Только тут на остановке остались 13 детей и несколько взрослых. А поезд с полупустым вагоном ушел без нас.
Взрослые, которые сопровождали ребят, считают, что детей, которые прибежали первыми, нужно было пустить в вагон, и остальные подоспели бы через пару секунд. Однако начальник поезда рассудил иначе. Но это было лишь началом приключений юных спортсменов в Приморье. Отдышавшись, дети взрослыми вернулись на железнодорожный вокзал Владивостока. Они хотели обратиться узнать, возможно ли догнать поезд и, вообще, как им теперь быть.
— Мы спросили начальника вокзала, — рассказывает Мария. — В ответ услышали: «Сегодня же воскресенье, его нет, приходите в будний день»… К кому мы только не обращались, даже к сотруднику полиции, который там дежурил.
«Чуткие» железнодорожники предложили хабаровчанам лишь один вариант: сдать билеты на ушедший поезд за половину их стоимости и купить новые. Следующий поезд, на который можно было сесть — № 201. В продаже были только купейные билеты, и в общей сложности, детской группе, чтобы уехать, пришлось доплатить еще 24 тысячи рублей.
— Деньги за детские билеты, нам вернули сразу в кассе, а за взрослые — сказали, что наше требование будут рассматривать, — продолжает Мария. — Мы необходимые для доплаты 24 тысячи просто по мелочи уже собирали, все выгребли. И нам еще повезло, что мы, вообще смогли купить билеты на всю группу в разгар летнего сезона.
На все возмущения хабаровчан железнодорожники отвечали: «Мы действуем по инструкции». Но видимо человеческое отношение и участие в инструкции не прописано. По словам Марии Байбенковой, только одна работница железнодорожного вокзала отнеслась к ним с пониманием. Она разместила уставших детей в комнате отдыха, где они в нормальных условиях дождались вечернего поезда.
— Мы написали претензию в Управление Дальневосточной железной дороги, — заключила Мария. Нас интересует, почему начальник поезда не пустил в вагон группу детей, почему нам не вернули деньги за билеты взрослых сопровождающих в кассе вокзала и почему нам пришлось доплачивать за купейные билеты. Насколько я знаю, нас должны были посадить на ближайший поезд без всяких доплат.
Ответы на эти вопросы родители юных каратистов надеются получить от чиновников железной дороги.
Редакция ИА AmurMedia отправила по данному случаю запрос в управление ДВЖД. Как только будет получен комментарий от железнодорожников, он сразу появится на ленте новостей.