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05:20 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке «чуркинского стрелка» отпустили под подписку о невыезде

В отношении 29-летнего жителя города возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 июля, PrimaMedia.

Задержанный за стрельбу из травматического оружия в минувшее воскресенье, 23 июля, житель Владивостока отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает ИА PrimaMedia. Как подтвердили в пресс-службе УМВД Приморья, в его отношении продолжается расследование дела о хулиганстве.

— Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку задержали 29-летнего местного жителя, который в результате конфликта выстрелил из травматического пистолета в знакомого во дворе дома на улице Бурачка. Мужчину доставили в отдел полиции. Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, воскресная стрельба во дворе жилого дома по улице Бурачка, 9 взбудоражила жителей микрорайона. Чтобы обезвредить нарушителя, который, по некоторым сообщениям, стрелял из ревности по сопернику, полиция даже задействовала отряд СОБР. Пострадавший от пули был госпитализирован.

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