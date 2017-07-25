Во Владивостоке «чуркинского стрелка» отпустили под подписку о невыезде

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 25 июля, PrimaMedia.

Задержанный за стрельбу из травматического оружия в минувшее воскресенье, 23 июля, житель Владивостока отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает ИА PrimaMedia. Как подтвердили в пресс-службе УМВД Приморья, в его отношении продолжается расследование дела о хулиганстве.

— Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку задержали 29-летнего местного жителя, который в результате конфликта выстрелил из травматического пистолета в знакомого во дворе дома на улице Бурачка. Мужчину доставили в отдел полиции. Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе.