Во Владивостоке «чуркинского стрелка» отпустили под подписку о невыезде
В отношении 29-летнего жителя города возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
В отношении 29-летнего жителя города возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Владивосток, 25 июля, PrimaMedia.
Задержанный за стрельбу из травматического оружия в минувшее воскресенье, 23 июля, житель Владивостока отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, сообщает ИА PrimaMedia. Как подтвердили в
— Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Владивостоку задержали 29-летнего местного жителя, который в результате конфликта выстрелил из травматического пистолета в знакомого во дворе дома на улице Бурачка. Мужчину доставили в отдел полиции. Полиция возбудила уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в
Напомним, воскресная стрельба во дворе жилого дома по улице Бурачка, 9 взбудоражила жителей микрорайона. Чтобы обезвредить нарушителя, который, по некоторым сообщениям, стрелял из ревности по сопернику, полиция даже задействовала отряд СОБР. Пострадавший от пули был госпитализирован.