Двое пассажиров погибли при столкновении иномарок в Иркутской области
Еще пять человек после аварии находятся в больнице.
Еще пять человек после аварии находятся в больнице.
В Иркутской области автоинспекторы выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщает
Дорожная трагедия произошла в Тулуне 25 июля около двух часов ночи. По предварительной информации полиции, на улице Гидролизная 22-летний водитель автомобиля Toyota
В результате аварии 7 человек пострадали. Уже в больнице скончались 17-летняя девушка и 18-летний парень — пассажиры
В настоящее время на месте ДТП работает