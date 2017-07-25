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05:22 (мск), источник: АиФ Иркутск

Двое пассажиров погибли при столкновении иномарок в Иркутской области

Еще пять человек после аварии находятся в больнице.

В Иркутской области автоинспекторы выясняют обстоятельства смертельного ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Дорожная трагедия произошла в Тулуне 25 июля около двух часов ночи. По предварительной информации полиции, на улице Гидролизная 22-летний водитель автомобиля Toyota Mark-II, не выбрав безопасную скорость, выехал на «встречку», где врезался в машину Toyota Premio.

В результате аварии 7 человек пострадали. Уже в больнице скончались 17-летняя девушка и 18-летний парень — пассажиры Mark-II.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа. У обоих участников аварии на исследование взяты анализы крови. По факту дорожного инцидента проводится проверка.

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