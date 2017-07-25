Четверо детей и двое взрослых пострадали в жутком ДТП на трассе «Байкал»

Источник: IrkutskMedia.ru

Водитель автомашины Toyota Hiace не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся «лоб в лоб» с большегрузной автомашиной Scania на 264-м км трассы Р-258 «Байкал» накануне, 24 июля. В результате аварии пострадали четверо детей и двое взрослых. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Бурятии.

В ДТП пострадали шесть пассажиров минивэна. Трое человек, в том двое несовершеннолетних — 10-летние мальчик и девочка — госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами. Трое пострадавших, среди которых двое детей — 2-летний мальчик и 12-летняя девочка — после оказания медицинской помощи на месте происшествия отпущены.

«Установлено, что пострадавшие — две семьи, следовали в Бурятию из Иркутской области на личном автомобиле», — отметили в ведомстве.