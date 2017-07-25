Избитая мужем жительница Назарово умерла спустя 4 дня
У женщины диагностировали
У женщины диагностировали
60-летний житель Назарова ударил свою 57-летнюю жену, после чего женщина скончалась от
Следователи установили, что конфликт в семье произошел на фоне распития алкогольных напитков. По словам соседей, в последнее время женщина часто злоупотребляла спиртным. При этом семья характеризовалась положительно.
«В день, когда было совершено преступление, хозяйка, по неофициальным данным, была “навеселе”. В аналогичном состоянии находился и ее супруг, пришедший домой», — пишет издание.
Между супругами произошла ссора, после чего мужчина ударил жену по голове, в результате чего она погибла.
По факту смерти 57-летней жительницы Назарова было заведено дело по статье УК «умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть человека».