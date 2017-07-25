Избитая мужем жительница Назарово умерла спустя 4 дня

60-летний житель Назарова ударил свою 57-летнюю жену, после чего женщина скончалась от черепно-мозговой травмы. В течение 4 дней она не обращалась ни в больницу, ни в полицию. Об этом сообщает местное издание «Назарово-Онлайн».

Следователи установили, что конфликт в семье произошел на фоне распития алкогольных напитков. По словам соседей, в последнее время женщина часто злоупотребляла спиртным. При этом семья характеризовалась положительно.

«В день, когда было совершено преступление, хозяйка, по неофициальным данным, была “навеселе”. В аналогичном состоянии находился и ее супруг, пришедший домой», — пишет издание.

Между супругами произошла ссора, после чего мужчина ударил жену по голове, в результате чего она погибла.