Школьники устроили пожар в лесу в Костанае

«Задержанными оказались двое девятиклассников и восьмиклассник Докучаевской средней школы. В присутствии родителей подростки пояснили, что в этот день они решили пожарить в лесу грибы. Не затушив до конца костер, школьники уехали домой», — говорит начальник Алтынсаринского РОВД Дулат Раисов.