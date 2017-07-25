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07:18 (мск), источник: Newtimes.kz

Школьники устроили пожар в лесу в Костанае

В Костанае 30 сотрудников Алтынсаринского РОВД тушили пожар, который произошел на территории Лермонтовского лесничества, передает Alau.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

Источник: Newtimes.kz

Сотрудникам Алтынсаринского РОВД также оперативно удалось задержать тех, кто устроил пожар.

«Задержанными оказались двое девятиклассников и восьмиклассник Докучаевской средней школы. В присутствии родителей подростки пояснили, что в этот день они решили пожарить в лесу грибы. Не затушив до конца костер, школьники уехали домой», — говорит начальник Алтынсаринского РОВД Дулат Раисов.

По словам подполковника полиции в результате пожара было уничтожено 80 гектаров леса. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 341 части 1 УК РК «Уничтожение или повреждение леса».

Ответственность за преступление понесут родители несовершеннолетних.

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