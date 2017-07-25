Школьники устроили пожар в лесу в Костанае
В Костанае 30 сотрудников Алтынсаринского РОВД тушили пожар, который произошел на территории Лермонтовского лесничества, передает Alau.kz со ссылкой на
В Костанае 30 сотрудников Алтынсаринского РОВД тушили пожар, который произошел на территории Лермонтовского лесничества, передает Alau.kz со ссылкой на
Сотрудникам Алтынсаринского РОВД также оперативно удалось задержать тех, кто устроил пожар.
«Задержанными оказались двое девятиклассников и восьмиклассник Докучаевской средней школы. В присутствии родителей подростки пояснили, что в этот день они решили пожарить в лесу грибы. Не затушив до конца костер, школьники уехали домой», — говорит начальник Алтынсаринского РОВД Дулат Раисов.
По словам подполковника полиции в результате пожара было уничтожено 80 гектаров леса. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 341 части 1 УК РК «Уничтожение или повреждение леса».
Ответственность за преступление понесут родители несовершеннолетних.