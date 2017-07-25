Сбившего трех детей водителя за 13 лет штрафовали только два раза

Виновника смертельного ДТП в Курагинском районе Красноярского края арестовали на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Трагедия произошла вечером 22 июля в селе Березовское. 38-летний пьяный местный житель на автомобиле ВАЗ сбил трех детей-пешеходов, которые шли во встречном направлении. В результате ДТП погиб ребенок 2016 года рождения, который перевозился в детской коляске. Травмы различной степени тяжести также получили две девочки 4 и 9 лет.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, мужчина получил водительские права в 2004 году. В дорожной полиции уверяют, что за 13 лет автомобилиста только два раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В 2012 году его арестовали на трое суток за оставление места ДТП, а в 2014 году выписали штраф в 500 рублей за нарушение правил пользования внешними световыми приборами.