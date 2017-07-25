Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
«Пытался лечиться»: СМИ узнали причину смерти миллионера Тарасова
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
СМИ: В Киеве сказали о потерях ВСУ после "адской" ночи в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
06:20 (мск), источник: Newslab.ru

Сбившего трех детей водителя за 13 лет штрафовали только два раза

В настоящее время виновник смертельного ДТП находится под арестом.

Виновника смертельного ДТП в Курагинском районе Красноярского края арестовали на 2 месяца. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Трагедия произошла вечером 22 июля в селе Березовское. 38-летний пьяный местный житель на автомобиле ВАЗ сбил трех детей-пешеходов, которые шли во встречном направлении. В результате ДТП погиб ребенок 2016 года рождения, который перевозился в детской коляске. Травмы различной степени тяжести также получили две девочки 4 и 9 лет.

Как рассказали Newslab.ru в пресс-службе ГИБДД, мужчина получил водительские права в 2004 году. В дорожной полиции уверяют, что за 13 лет автомобилиста только два раза привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД. В 2012 году его арестовали на трое суток за оставление места ДТП, а в 2014 году выписали штраф в 500 рублей за нарушение правил пользования внешними световыми приборами.

В настоящее время водитель находится под арестом, ему грозит до 7 лет колонии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Красноярске из-за тумана не смогли приземлиться самолеты
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
В шахте в Кемеровской области взорвался метан
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь