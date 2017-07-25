Сбившего трех детей водителя за 13 лет штрафовали только два раза
В настоящее время виновник смертельного ДТП находится под арестом.
В настоящее время виновник смертельного ДТП находится под арестом.
Виновника смертельного ДТП в Курагинском районе Красноярского края арестовали на 2 месяца. Об этом сообщили в
Трагедия произошла вечером 22 июля в селе Березовское. 38-летний пьяный местный житель на автомобиле ВАЗ сбил трех
Как рассказали Newslab.ru в
В настоящее время водитель находится под арестом, ему грозит до 7 лет колонии.