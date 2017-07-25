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07:39 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье предотвращено крушение поезда

Школьники раскладывали камни на путях от «нечего делать».

Источник: VLADNEWS

В Приморье под Уссурийском (в районе станции «Воздвиженка») предотвращено крушение поезда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Сообщение о камнях, которые на рельсах раскладывает группа подростков, поступило от машиниста грузового поезда.

В ходе осмотра места, где предположительно находились подростки, были обнаружены следы их деятельности — камни различной величины, — а на шпалах красовались надписи с именами троих подростков, написанные мелом.

Малолетних нарушителей нашли в ближайшем жилмассиве. Стало известно, что трое четвероклассников в возрасте 10−11 лет от «нечего делать» придумали опасное развлечение. В действиях несовершеннолетних содержатся признаки правонарушения, предусмотренного частями 1 и 5 статьи 11.1 КоАП РФ. Однако подростки не достигли еще возраста привлечения к административной ответственности.

В связи с этим, сотрудниками транспортной полиции в комиссию по делам несовершеннолетних по Уссурийскому ГО направлены документы для принятия к подросткам мер профилактического характера, а так же с целью недопущения повторных правонарушений.

С подростками, в присутствии их законных представителей, инспектором линейного отдела полиции были проведены профилактические беседы об опасности нахождения на объектах железной дороги. Родители подростков также предупреждены об административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП.

Уважаемые родители!

В дни школьных каникул сотрудники транспортной полиции просят Вас особо внимательно относиться к поведению своих детей, контролировать их местонахождение, не допускать их на объекты транспортной инфраструктуры связанные с движением поездов и работой транспортных агрегатов. Берегите жизнь своих детей!

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