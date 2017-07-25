Молодой челябинец утонул в Голубом карьере после прыжка со скалы
Тело парня до сих пор находится в воде.
Тело парня до сих пор находится в воде.
Молодой житель Челябинска утонул в Голубом карьере, не выплыв на поверхность после прыжка со скалы, — со слов друзей, перед этим парень сделал несколько глотков пива, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня, 25 июля, водолазы будут извлекать из Голубого карьера труп 20-летнего челябинца, который утонул накануне вечером. Погибший отдыхал в компании друзей и своей супруги. Компания развлекалась прыжками со скалы в воду. После одного из погружений молодой человек так и не всплыл на поверхность.
«Я просто в шоке от МЧС. Позвонили, сказали, что человек утонул. Так нет, они приехали, бланк заполнили, сказали писать заявление. Типа без него никак. А наш близкий человек сейчас лежит под водой. Как вообще так можно к людям относиться, не понимаю. Он был не пьяный, но поддатый. Вместе с ним сколько раз прыгали. Я жива, а он все, хотя пили одинаково», — пишет подруга погибшего в соцсети.
Последнее видео с того вечера у себя на страничке разместила жена утонувшего. Друзья выражают соболезнования родным погибшего.