Молодой челябинец утонул в Голубом карьере после прыжка со скалы

Сегодня, 25 июля, водолазы будут извлекать из Голубого карьера труп 20-летнего челябинца, который утонул накануне вечером. Погибший отдыхал в компании друзей и своей супруги. Компания развлекалась прыжками со скалы в воду. После одного из погружений молодой человек так и не всплыл на поверхность.

«Я просто в шоке от МЧС. Позвонили, сказали, что человек утонул. Так нет, они приехали, бланк заполнили, сказали писать заявление. Типа без него никак. А наш близкий человек сейчас лежит под водой. Как вообще так можно к людям относиться, не понимаю. Он был не пьяный, но поддатый. Вместе с ним сколько раз прыгали. Я жива, а он все, хотя пили одинаково», — пишет подруга погибшего в соцсети.