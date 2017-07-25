Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российский «чёрный гигант» поразил отдыхающих на Балтийском море
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
На каком месте Россия по уровню жизни пенсионеров
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
"Адская ночь": Украина о гибели целого отряда военных в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10Землетрясение в Эгейском море
08:15 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области женщина заехала на «Ладе» в Иртыш и утонула

Дама в нетрезвом виде пыталась завести машину.

В минувшую пятницу, 21 июля, ночью двое жителей Саргатского района, мужчина и женщина, устроили романтическое распитие алкоголя на берегу Иртыша. На место приехали на «Ладе».

Вечеринка затянулась, собутыльники уснули под утро. Проснувшись, мужчина не обнаружил своего авто, равно как и спутницы. Вскоре он увидел крышу своей машины, торчащей из воды. В «Ладе» мужчина нашел мертвую подругу.

Скорее всего, дама попыталась завести автомобиль, но съехала в реку и утонула. Сейчас полицейские выясняют причину гибели женщины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Жириновский возглавит список лидеров омского отделения ЛДПР в Горсовет
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
Установлена личность напавшего с бензопилой на людей в Швейцарии
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
«Почта России» нашла похитителя посылок в Ростове-на-Дону
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь