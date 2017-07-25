В Омской области женщина заехала на «Ладе» в Иртыш и утонула
Дама в нетрезвом виде пыталась завести машину.
Дама в нетрезвом виде пыталась завести машину.
В минувшую пятницу, 21 июля, ночью двое жителей Саргатского района, мужчина и женщина, устроили романтическое распитие алкоголя на берегу Иртыша. На место приехали на «Ладе».
Вечеринка затянулась, собутыльники уснули под утро. Проснувшись, мужчина не обнаружил своего авто, равно как и спутницы. Вскоре он увидел крышу своей машины, торчащей из воды. В «Ладе» мужчина нашел мертвую подругу.
Скорее всего, дама попыталась завести автомобиль, но съехала в реку и утонула. Сейчас полицейские выясняют причину гибели женщины.