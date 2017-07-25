В Хабаровске охранника отправят в колонию за оправдание терроризма
Мужчина публиковал на своей страничке в соцсети призывы к разжиганию ненависти и вражды.
Мужчина публиковал на своей страничке в соцсети призывы к разжиганию ненависти и вражды.
Дальневосточный окружной военный суд признал 26-летнего гражданина России виновным в публичном оправдании терроризма, а также в возбуждении ненависти и вражды. Мужчина, публиковавший запрещённые материалы на своей страничке в социальной сети, проведёт 2,5 года в
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что осуждённый работал в одном из торговых центров дальневосточной столицы. Оттуда он публиковал в социальных сетях материалы, публично оправдывающие и признающие идеологию и практику терроризма правильными, а также обосновывающие применение насилие по отношению к «немусульманам». Как сообщает
В феврале 2017 года мужчину задержали в аэропорту Хабаровска, когда он пытался улететь на Северный Кавказ, чтобы скрыться от уголовного преследования. В ходе суда подозреваемый полностью признал свою вину и чистосердечно раскаялся в содеянном. Суд учёл это при вынесении приговора, который пока не вступил в законную силу.