В Хабаровске охранника отправят в колонию за оправдание терроризма

Дальневосточный окружной военный суд признал 26-летнего гражданина России виновным в публичном оправдании терроризма, а также в возбуждении ненависти и вражды. Мужчина, публиковавший запрещённые материалы на своей страничке в социальной сети, проведёт 2,5 года в колонии-поселении.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что осуждённый работал в одном из торговых центров дальневосточной столицы. Оттуда он публиковал в социальных сетях материалы, публично оправдывающие и признающие идеологию и практику терроризма правильными, а также обосновывающие применение насилие по отношению к «немусульманам». Как сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Восточному военному округу, мужчина являлся приверженцем радикально-религиозных взглядов и поддерживал тесную связь с членами международных террористических организаций. В своём окружении он неоднократно публично высказывался в поддержку их деятельности.