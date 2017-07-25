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08:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Жителя Владивостока обманули при покупке авто с японского аукциона

Жителя Владивостока обманули при покупке авто с японского аукциона.

Желание приобрести хороший автомобиль закончилось для 25-летнего горожанина обращением в полицию. Как сообщили корреспонденту ИА «Deita.ru» в правоохранительных органах, молодой человек рассказал, что малознакомый гражданин предложил ему свои услуги по покупке машины с аукциона в Японии.

Мужчина разрекламировал свои возможности и связи, якобы, поможет быстрее доставить авто и без проволочек оформить его на таможне. Покупатель решил доверить ему работу с аукционами и передал на покупку машины 650 тысяч рублей.

После получения денег мошенник перестал выходить на связь и отключил телефон. После длительных ожиданий потерпевший пошел в полицию и написал заявление.

В ходе проверки выяснилось, что к тому моменту подозреваемый уже был задержан за аналогичное преступление и находится в СИЗО. Полицейские считают, что на счету 33-летнего уроженца Уссурийска целая серия подобных обманов жителей Владивостока.

Устанавливаются все пострадавшие от его противозаконной деятельности. Следствие продолжается.

Игорь Бегунов.

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