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08:12 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В ходе июльских опрессовок два микрорайона в Екатеринбурге ушли под воду

Потопы произошли на улицах Красина и Фурманова.

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге в ходе второго этапа опрессовок прорвало трубы на перекрестке улиц Красина и Маяковского, а также Фурманова и Серова. В обоих точках из-под земли забили фонтаны, тут же затопившие местные дворы, передает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 25 июля, со ссылкой на интернет-сообщество «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидцев, первый прорыв произошел на перекрестке улиц Фурманова и Серова, где из-под земли забил фонтан воды. Стоит отметить, что на данном участке, сейчас проводится ремонт теплосетевой магистрали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второй инцидент произошел на перекрестке улиц Красина и Маяковского, где также струей забил фонтан и затопил улицы, напугав среди ночи местных жителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проходит второй этап опрессовок, который продлится до 27 июля. В связи с этим в домах екатеринбуржцев отсутствует горячая вода.

По информации пресс-службы ЕТК, 24 и 25 июля с 23.00 до 07.00 в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением, а в ночь с 26 на 27 июля и пройдут проверки подающих трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей до ЦТП и ИТП зданий.

О повреждениях на сетях можно сообщать по телефонам:

  • Центральная диспетчерская служба администрации города: 005 или (343) 222−3−005;
  • Центральная диспетчерская служба АО ЕТК: (343) 331−22−18;
  • Оперативная диспетчерская служба АО ЕТК: (343) 370−59−21.
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