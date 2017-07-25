В ходе июльских опрессовок два микрорайона в Екатеринбурге ушли под воду

Источник: Аргументы и факты

В Екатеринбурге в ходе второго этапа опрессовок прорвало трубы на перекрестке улиц Красина и Маяковского, а также Фурманова и Серова. В обоих точках из-под земли забили фонтаны, тут же затопившие местные дворы, передает корреспондент «АиФ-Урал» во вторник, 25 июля, со ссылкой на интернет-сообщество «Инцидент Екатеринбург».

По словам очевидцев, первый прорыв произошел на перекрестке улиц Фурманова и Серова, где из-под земли забил фонтан воды. Стоит отметить, что на данном участке, сейчас проводится ремонт теплосетевой магистрали.

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Второй инцидент произошел на перекрестке улиц Красина и Маяковского, где также струей забил фонтан и затопил улицы, напугав среди ночи местных жителей.

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Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проходит второй этап опрессовок, который продлится до 27 июля. В связи с этим в домах екатеринбуржцев отсутствует горячая вода.

По информации пресс-службы ЕТК, 24 и 25 июля с 23.00 до 07.00 в Екатеринбурге и Верхней Пышме пройдут гидравлические испытания распределительных и квартальных сетей повышенным давлением, а в ночь с 26 на 27 июля и пройдут проверки подающих трубопроводов магистральных и разводящих тепловых сетей до ЦТП и ИТП зданий.

О повреждениях на сетях можно сообщать по телефонам: