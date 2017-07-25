В ходе июльских опрессовок два микрорайона в Екатеринбурге ушли под воду
Потопы произошли на улицах Красина и Фурманова.
Потопы произошли на улицах Красина и Фурманова.
В Екатеринбурге в ходе второго этапа опрессовок прорвало трубы на перекрестке улиц Красина и Маяковского, а также Фурманова и Серова. В обоих точках
По словам очевидцев, первый прорыв произошел на перекрестке улиц Фурманова и Серова, где
Второй инцидент произошел на перекрестке улиц Красина и Маяковского, где также струей забил фонтан и затопил улицы, напугав среди ночи местных жителей.
Напомним, что сейчас в Екатеринбурге проходит второй этап опрессовок, который продлится до 27 июля. В связи с этим в домах екатеринбуржцев отсутствует горячая вода.
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