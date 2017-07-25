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07:15 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии нашли водителя «Камаза», который насмерть сбил ребенка

Им оказался 40-летний житель Оренбургской области.

Сотрудники ГИБДД Башкирии задержали участника смертельного ДТП, сбившего вчера, 24 июля, маленького ребенка.

Трагедия произошла около полудня на улице Элеваторской в Давлеканово. Четырехлетнего мальчика сбил грузовик «Камаз». Водитель с места происшествия скрылся, оставив ребенка умирать на асфальте. Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, малыш погиб на месте ДТП.

— В ходе тщательной отработки версий сотрудниками полиции установлен грузовик, который выехал из ворот предприятия. Машина была остановлена в Альшеевском районе. Водителем оказался 40-летний житель Оренбургской области, — рассказал Гильмутдинов позже.

Уголовное дело возбуждено по 264-й статье уголовного кодекса (нарушение правил, повлекшее смерть человека).

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