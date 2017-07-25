В Башкирии нашли водителя «Камаза», который насмерть сбил ребенка
Им оказался 40-летний житель Оренбургской области.
Им оказался 40-летний житель Оренбургской области.
Сотрудники ГИБДД Башкирии задержали участника смертельного ДТП, сбившего вчера, 24 июля, маленького ребенка.
Трагедия произошла около полудня на улице Элеваторской в Давлеканово. Четырехлетнего мальчика сбил грузовик «Камаз». Водитель с места происшествия скрылся, оставив ребенка умирать на асфальте. Как сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов, малыш погиб на месте ДТП.
— В ходе тщательной отработки версий сотрудниками полиции установлен грузовик, который выехал из ворот предприятия. Машина была остановлена в Альшеевском районе. Водителем оказался 40-летний житель Оренбургской области, — рассказал Гильмутдинов позже.
Уголовное дело возбуждено по 264-й статье уголовного кодекса (нарушение правил, повлекшее смерть человека).