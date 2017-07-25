Столичные спасатели усилят дежурство на водоемах в связи с наступающей жарой
На московских пляжах ожидают наплыв отдыхающих. Количество дежурных спасателей увеличат на 40 процентов.
На московских пляжах ожидают наплыв отдыхающих. Количество дежурных спасателей увеличат на 40 процентов.
На этой неделе в Москве ждут
Количество спасателей увеличат на 40 процентов. В первую очередь они будут следить за так называемыми группами риска: людьми в нетрезвом состоянии, детьми, которых родители оставили без присмотра, а также теми, кто купается в неположенных местах.
Жителям столицы напоминают о необходимости купаться только на специально оборудованных пляжах, не заплывать за буйки, не плавать на не предназначенных для этого средствах (надувных матрацах, автомобильных камерах и так далее), не подплывать к моторным лодкам и гидроциклам; не оставлять детей у воды одних.
Только в прошлые выходные (
По информации столичного Управления Роспотребнадзора, на данный момент купаться официально разрешено на следующих пляжах: «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3» в СЗАО, «Тропарёво» в ЮЗАО, озера Черное и Школьное в ЗелАО, озеро Белое в ВАО.
Жаркая погода, по прогнозам Гидрометцентра, установится в четверг, 27 июля. В этот день воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Такая же температура ожидается в пятницу и в субботу. При этом временами возможны дожди. В воскресенье станет немного прохладней — от 23 до 28 тепла.