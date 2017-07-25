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10:36 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Столичные спасатели усилят дежурство на водоемах в связи с наступающей жарой

На московских пляжах ожидают наплыв отдыхающих. Количество дежурных спасателей увеличат на 40 процентов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

На этой неделе в Москве ждут по-настоящему жаркую погоду — температура воздуха может достичь 30-градусной отметки. Из-за этого спасатели ждут заметного роста популярности пляжей и мест отдыха возле воды, а поэтому станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах с 25 июля переходят на усиленное дежурство.

Количество спасателей увеличат на 40 процентов. В первую очередь они будут следить за так называемыми группами риска: людьми в нетрезвом состоянии, детьми, которых родители оставили без присмотра, а также теми, кто купается в неположенных местах.

Жителям столицы напоминают о необходимости купаться только на специально оборудованных пляжах, не заплывать за буйки, не плавать на не предназначенных для этого средствах (надувных матрацах, автомобильных камерах и так далее), не подплывать к моторным лодкам и гидроциклам; не оставлять детей у воды одних.

Также важно помнить, что распитие спиртных напитков в зонах отдыха и купание в нетрезвом состоянии запрещены.

Только в прошлые выходные (22—23 июля) на водных объектах Москвы произошло два происшествия, во время которых были спасены два человека.

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По информации столичного Управления Роспотребнадзора, на данный момент купаться официально разрешено на следующих пляжах: «Серебряный бор — 2» и «Серебряный бор — 3» в СЗАО, «Тропарёво» в ЮЗАО, озера Черное и Школьное в ЗелАО, озеро Белое в ВАО. Из-за несоответствия качества воды временно запрещено купание в пляжном комплексе «Бич Клаб» (САО) и Большом городском пруду (ЗелАО).

Жаркая погода, по прогнозам Гидрометцентра, установится в четверг, 27 июля. В этот день воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Такая же температура ожидается в пятницу и в субботу. При этом временами возможны дожди. В воскресенье станет немного прохладней — от 23 до 28 тепла.

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В конце недели москвичей ждет жара
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