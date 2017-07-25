Пропавшие в Египте казахстанцы являются студентами-магистрантами алматинского вуза

Ранее в МИД РК сообщили о пропаже 6 казахстанцев в Египте, на данный момент поиски продолжаются. Такую возможность студентам предоставил ВУЗ, в котором обучались ребята. Двое из пропавших студентов — алматинцы, остальные ребята приехали в Алматы из других городов Казахстана. Со слов дяди одного из студентов, ребята действительно проживали все вместе в одной квартире и по невыясненным обстоятельством с 20 июля они не выходят на связь с родственниками, хотя до этого связь была постоянной.