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07:38 (мск), источник: Интерфакс

Прокуратура начала проверку по факту выброса газа и породы на шахте в Кузбассе

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Сотрудники прокуратуры проводят проверку на шахте «Анжерская-Южная» в Кузбассе, на которой после выброса породы и газа пропал горняк, сообщает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области во вторник.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в конвейерном штреке во время работы по проведению выработки произошел внезапный выброс угля и газа.

«В 22:58, согласно данным датчиков контроля метана, произошло резкое увеличение концентрации газа метана в конвейерном штреке 7−1−5 (до 62,5% — 63,7%)», — сообщили в областном штабе по ликвидации последствий обрушений.

Как сообщалось, выброс газа и угля на участке протяженностью в 180 метров произошел на шахте «Анжерская-Южная» в понедельник вечером, 78 работников самостоятельно эвакуировались, один горняк не вышел на связь. Всего в поисках 32-летнего мужчины задействовано 56 человек и восемь единиц техники. Работа шахты приостановлена.

К расследованию обстоятельств случившегося подключились сотрудники следственного комитета.
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«Анжерская-Южная» добывает уголь марки «К» (коксовый, используется в коксохимической промышленности). Она была введена в эксплуатацию в 2005 году «Липецким метзаводом «Свободный сокол», который в 2009 году привлек более 3 млрд рублей кредитов под поручительство шахты, а в 2013 году был признан банкротом. С середины 2013 года «Анжерская-Южная» прекратила добычу угля и возобновила после того, как в начале 2014 года «Российский кредит» выкупил часть ее задолженности у региональных банков и договорился о реструктуризации кредитов с федеральными банками. Вместе с тем, у «Российского кредита» в конце июля 2015 года была отозвана лицензия, а в октябре 2015 года в отношении шахты была введена процедура наблюдения.

С февраля 2016 года шахта находится в процедуре конкурсного производства, вместе с тем до приостановки в связи с ЧП она продолжала производственную деятельность — добычу угля вело зарегистрированное в январе 2016 года ООО «Блок N3 ш. «Анжерская-Южная», с которым банкротное ООО заключило договор подряда.

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