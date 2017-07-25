Прокуратура начала проверку по факту выброса газа и породы на шахте в Кузбассе

«Для установления всех обстоятельств произошедшего Кемеровской межрайонной прокуратурой по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по данному факту организована и проводится проверка», — говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что в конвейерном штреке во время работы по проведению выработки произошел внезапный выброс угля и газа.

«В 22:58, согласно данным датчиков контроля метана, произошло резкое увеличение концентрации газа метана в конвейерном штреке 7−1−5 (до 62,5% — 63,7%)», — сообщили в областном штабе по ликвидации последствий обрушений.

Как сообщалось, выброс газа и угля на участке протяженностью в 180 метров произошел на шахте «Анжерская-Южная» в понедельник вечером, 78 работников самостоятельно эвакуировались, один горняк не вышел на связь. Всего в поисках 32-летнего мужчины задействовано 56 человек и восемь единиц техники. Работа шахты приостановлена.

К расследованию обстоятельств случившегося подключились сотрудники следственного комитета.

Читайте также В шахте в Кемеровской области взорвался метан

«Анжерская-Южная» добывает уголь марки «К» (коксовый, используется в коксохимической промышленности). Она была введена в эксплуатацию в 2005 году «Липецким метзаводом «Свободный сокол», который в 2009 году привлек более 3 млрд рублей кредитов под поручительство шахты, а в 2013 году был признан банкротом. С середины 2013 года «Анжерская-Южная» прекратила добычу угля и возобновила после того, как в начале 2014 года «Российский кредит» выкупил часть ее задолженности у региональных банков и договорился о реструктуризации кредитов с федеральными банками. Вместе с тем, у «Российского кредита» в конце июля 2015 года была отозвана лицензия, а в октябре 2015 года в отношении шахты была введена процедура наблюдения.