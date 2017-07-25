Во дворе дома в Назарово нашли 8 тыс. бутылок поддельного алкоголя
Все бутылки имели поддельную маркировку.
Все бутылки имели поддельную маркировку.
В Назарове изъяли 8 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Сотрудники полиции задержали предполагаемого поставщика продукции. Об этом сообщает
В январе этого года полицейские при проведении оперативных мероприятий изъяли у жителя Назарова партию водки неизвестного происхождения. Мужчина организовал склад во дворе жилого дома. Алкоголь был направлен на экспертизу, которая показала, все бутылки имеют поддельную маркировку.
В ходе следствия был установлен поставщик контрафактного алкоголя. Им оказался 42-летний житель Томска. В настоящее время мужчина задержан.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки». Теперь злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы.