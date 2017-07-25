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07:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Похитителя сумки ищут в Иркутске

В Иркутске полицейские ищут подозреваемого в грабеже.

В Иркутске полицейские ищут подозреваемого в ограблении 51-летней местной жительницы. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, около 10.00 24 июля 2017 года к правоохранителям обратилась иркутянка, которая рассказала, что на ул. Тимирязева незнакомый мужчина ударил её по руке, выхватил сумку и скрылся в неизвестном направлении. Предполагаемый налётчик попал на видеозапись с камеры наблюдения поблизости.

По данному факту следователи ОВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).

По подозрению в совершении имущественного преступления разыскивается мужчина, которому на вид 25−30 лет, его рост приблизительно составляет 160−170 см, у него худощавое телосложение, темные короткие волосы. В день, когда было совершено нападение, он был одет в темно-синюю толстовку и серые спортивные штаны.

Граждан, что-либо знающих о личности или местонахождении злоумышленника, полиция просит обращаться по телефонам МУ МВД России «Иркутское»: 8 (3952) 21−68−05, 24−24−66 или 02.

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