Похитителя сумки ищут в Иркутске
В Иркутске полицейские ищут подозреваемого в грабеже.
В Иркутске полицейские ищут подозреваемого в грабеже.
В Иркутске полицейские ищут подозреваемого в ограблении 51-летней местной жительницы. Как сообщает
По данному факту следователи ОВД возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабеж).
По подозрению в совершении имущественного преступления разыскивается мужчина, которому на вид 25−30 лет, его рост приблизительно составляет 160−170 см, у него худощавое телосложение, темные короткие волосы. В день, когда было совершено нападение, он был одет в
Граждан,