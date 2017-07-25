Сидевшую на рельсах девушку раздавил поезд
Молодая женщина погибла под колесами пассажирского поезда в центре Новосибирска — по словам очевидцев, она сидела на рельсах.
Молодая женщина погибла под колесами пассажирского поезда в центре Новосибирска — по словам очевидцев, она сидела на рельсах.
Трагедия произошла 24 июля в 00.55 буквально в десяти метрах от остановочной платформы «Центр», сообщает «АСТ-54». Идущий в сторону главного вокзала поезд сбил насмерть 27-летнюю девушку. В тот момент она сидела на рельсах, рассказали очевидцы.
Сообщается, что машинист, увидев девушку, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось. Железнодорожники извлекли тело
Многие пользователи соцсетей предположили, что девушка, «как всегда, отвлеклась на музыку в наушниках». Однако известно, что при себе у погибшей не было наушников.
«Странно, что криминалисты не все вещи забрали. На путях остались лежать ремешок от сумки, коробочка с тушью, расческа и зажигалка», — отметил подписчик паблика «Инцидент Новосибирск».
Буквально пару недель назад в Новосибирской области случилось еще одно происшествие с участием поезда. Мотоциклист и его пассажир погибли при пересечении железнодорожного переезда Зубково — Краснозерское. По данным ЗСЖД, виновником ДТП стал водитель мотоцикла, грубо нарушивший правила дорожного движения. Он проигнорировал запрещающие сигналы световой и звуковой сигнализации и допустил столкновение с грузовым поездом.