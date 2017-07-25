Сидевшую на рельсах девушку раздавил поезд

Трагедия произошла 24 июля в 00.55 буквально в десяти метрах от остановочной платформы «Центр», сообщает «АСТ-54». Идущий в сторону главного вокзала поезд сбил насмерть 27-летнюю девушку. В тот момент она сидела на рельсах, рассказали очевидцы.

Сообщается, что машинист, увидев девушку, применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось. Железнодорожники извлекли тело из-под вагона и вызвали скорую помощь, после чего поезд тронулся дальше. Сейчас транспортная полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Многие пользователи соцсетей предположили, что девушка, «как всегда, отвлеклась на музыку в наушниках». Однако известно, что при себе у погибшей не было наушников.

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«Странно, что криминалисты не все вещи забрали. На путях остались лежать ремешок от сумки, коробочка с тушью, расческа и зажигалка», — отметил подписчик паблика «Инцидент Новосибирск».