В Аше пятеро рабочих вынесли с металлургического завода продукцию на 25 млн

Пятеро участников организованной группы предстанут перед судом в Аше за хищение продукции с металлургического завода на сумму свыше 25 млн рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По версии следствия, местный житель создал и возглавил организованную группу, в которую вовлек бывшего сотрудника службы безопасности завода, а также троих работников предприятия.

«Один из подельников оформлял фиктивные договоры поставки металлопродукции различным организациям, подписывал их в юридическом отделе завода. Затем соответствующие данные вносились соучастниками в автоматизированную базу данных, на основании чего составлялся приказ на отгрузку металлопродукции, которая вывозилась с территории завода», — рассказывают в ведомстве.

В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью около 8 миллионов рублей. Обвиняемыми добровольно возмещен ущерб на сумму 404 тысячи рублей.