В Аше пятеро рабочих вынесли с металлургического завода продукцию на 25 млн
Одним из участников ОПГ стал бывший сотрудник службы безопасности предприятия.
Одним из участников ОПГ стал бывший сотрудник службы безопасности предприятия.
Пятеро участников организованной группы предстанут перед судом в Аше за хищение продукции с металлургического завода на сумму свыше 25 млн рублей, сообщают в
По версии следствия, местный житель создал и возглавил организованную группу, в которую вовлек бывшего сотрудника службы безопасности завода, а также троих работников предприятия.
«Один из подельников оформлял фиктивные договоры поставки металлопродукции различным организациям, подписывал их в юридическом отделе завода. Затем соответствующие данные вносились соучастниками в автоматизированную базу данных, на основании чего составлялся приказ на отгрузку металлопродукции, которая вывозилась с территории завода», — рассказывают в ведомстве.
В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых общей стоимостью около 8 миллионов рублей. Обвиняемыми добровольно возмещен ущерб на сумму 404 тысячи рублей.
Уголовное дело направлено в суд.