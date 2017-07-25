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07:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе иномарку проткнуло арматурой

Жуткий инцидент случился в микрорайоне Глумилино.

В Уфе на улице Рехмукова «Хендай Солярис» проткнула торчащая из бетонной плиты арматура. К счастью, никто не пострадал. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «Дорожный Патруль Уфа».

По всей видимости, водитель иномарки в темноте не заметил «пику», торчащую из бетона. По фотографиям понятно, что салон пробило аккурат там, где сидит водитель. Арматура на добрых полметра торчит со стороны педалей. Водителя не зацепило только чудом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Каким образом штырь «поднялся» с плиты — непонятно. Можно предположить, что некий шутник специально выгнул арматуру.

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