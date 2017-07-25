Волоколамское шоссе перекрыли в обе стороны из-за ДТП
Движение по Волоколамскому шоссе в Москве перекрыто в обе стороны
Движение по Волоколамскому шоссе в Москве перекрыто в обе стороны
Всего пострадали четыре человека, утверждает собеседник агентства.
О перекрытии шоссе сообщает и телеканал «Москва 24». По его данным, столкнулись три автомобиля, пострадали три человека. Телеканал уточняет, что затор растянулся от Канала имени Москвы до Пехотной улицы.
Эта информация подтверждается данными сервиса Яндекс. Пробки. Движение по прилегающим улицам затруднено, в то время как шоссе перекрыто от улицы Академика Курчатова до Пехотной в обе стороны на протяжении около одного километра.