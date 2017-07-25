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08:26 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области уже неделю ищут мужчину, заблудившегося в лесу

Поисками пенсионера Ивана Максимовских занимаются спасатели, полицейские и волонтеры.

Мужчина потерялся в районе горы Сугомак 18 июля. О пропаже родственника полицейским в Кыштыме сообщила женщина, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал». Она рассказала, что ее 79-летний дядя ушел в в лес в районе горы Сугомак и до сих пор не вернулся.

Напомним, Иван Максимовских два раза выходил на связь. До того, как разрядился его телефон, он сообщил, что находится рядом с одним из квартальных столбов. Спасатели попросили его оставаться на месте и дожидаться их. Однако прибыв туда, специалисты мужчину не нашли, а позже, еще раз выйдя на связь, он рассказал, что дошел до карьера, видел рыбаков, но те помогать ему отказались и уехали. По информации пресс-службы МЧС, в воскресенье сотрудники мобильного отряда обнаружили вещи потерявшегося в лесу недалеко от поселка Слюдорудник. На данный момент о мужчине ничего неизвестно.

Его приметы: рост 152 см, среднего телосложения, глаза светлые, волосы седые. Был одет: синяя толстовка, черные брюки, темно-коричневые кроссовки. Особые приметы: на руке татуировка — якорь со звездой.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим какой-либо информацией о пропавшем, сообщить об этом по телефонам: 8 (35151) 4−46−61, 02 или по единому телефону «доверия» ГУ МВД России по Челябинской области 8 (351)264−56−35.

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