В Башкирии рабочий упал в шахту лифта

В Башкирии рабочий на стройке упал в шахту строящегося лифта. В Гострудинспеции республики рассказали, что несчастный случай признали связанным с производством.

Инцидент случился еще 7 июля. Специалисты выяснили, что мужчина убирался на строящемся объекте. В один момент он оступился и упал прямо в октрытую шахиу лифта. От мощного удара о бетон несчастный погиб на месте. После проверки экспертам стало понятно, что несчастный случай произошел из-за нарушений трудового распорядка и дисциплины труда.

Кроме того, выяснилось, что на объекте нарушаются правила хранения газовых баллонов.