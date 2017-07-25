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08:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии рабочий упал в шахту лифта

От удара мужчина погиб на месте.

В Башкирии рабочий на стройке упал в шахту строящегося лифта. В Гострудинспеции республики рассказали, что несчастный случай признали связанным с производством.

Инцидент случился еще 7 июля. Специалисты выяснили, что мужчина убирался на строящемся объекте. В один момент он оступился и упал прямо в октрытую шахиу лифта. От мощного удара о бетон несчастный погиб на месте. После проверки экспертам стало понятно, что несчастный случай произошел из-за нарушений трудового распорядка и дисциплины труда.

Кроме того, выяснилось, что на объекте нарушаются правила хранения газовых баллонов.

По совокупности нарушений застройщика и подрядчика оштрафовали на 485 тысяч рублей.

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