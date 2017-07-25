Бермудский перекресток: автобус и легковушка столкнулись в Северном округе Хабаровска
Днем ранее в этом же месте дорогу не поделили мотоцикл и кроссовер.
Днем ранее в этом же месте дорогу не поделили мотоцикл и кроссовер.
Хабаровск, 25 июля, AmurMedia.
Автомобили в Северном микрорайоне Хабаровска в последнее время стали биться с завидной регулярностью. Пассажирский автобус 17-го маршрута и легковушка столкнулись сегодня на пересечении улиц Тихоокеанской и Орджоникидзе. Днем ранее на этом же самом месте произошла сокрушительная авария с участием мотоцикла и кроссовера, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Напомним, в минувший понедельник днем на пересечении улиц Тихоокеанской и Орджоникидзе в Хабаровске дорогу не поделили легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии серьезные травмы получили как рулевая кроссовера, так и водитель малогабаритного транспортного средства. Обоих потерпевших на машине скорой помощи доставили во вторую краевую больницу. Ранее Северный микрорайон краевого центра всколыхнуло страшное ДТП с участием общественного транспорта и минивэна.
Сегодня днем на перекрестке улиц Тихоокеанской и Орджоникидзе дорогу не поделили автобус 17-го маршрута и легковой автомобиль. Причем, если верить очевидцам, снова Nissan Qashqai. Правда, на этот раз участники
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