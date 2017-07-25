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09:12 (мск), источник: Комсомольская правда

За информацию о пропавшем 28-летнем уфимце Игоре Самигуллине объявлено вознаграждение

Молодой человек так и не доехал до работы вчера, 24 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе бесследно исчез 28-летний Игорь Самигуллин: мужчина не доехал до работы вчера, 24 июля. Дома его ждут жена и дети.

Приметы: рост средний, уши оттопыренные, глаза карие. Был одет в темную куртку.

-Последний раз его видели в маршрутке № 270, это было утром, 24 июля. Он ехал на работу, но так и не доехал. За любую ценную информация гарантировано вознаграждение.

Если у вас или ваших знакомых есть достоверная информация о местонахождении Игоря, необходимо звонить по телефонам: 89177419011 или 02.

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