В Самаре ночью загорелся ТРК «Вива Лэнд»
На месте происшествия работали 44 пожарных.
На месте происшествия работали 44 пожарных.
В понедельник, 24 июля, в 23:46 в Самаре в ТРК «Вива Лэнд» на проспекте Кирова произошел пожар. Там загорелся цокольный этаж со стороны гипермаркета «Старт», сообщили ProGorodSamara.ru очевидцы.
Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, горела серверная. Площадь пожара составила 20 кв. метров. На место ЧП выезжали 44 пожарных и 12 единиц техники. Огонь удалось потушить в 0:08. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.