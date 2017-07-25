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09:31 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре ночью загорелся ТРК «Вива Лэнд»

На месте происшествия работали 44 пожарных.

В понедельник, 24 июля, в 23:46 в Самаре в ТРК «Вива Лэнд» на проспекте Кирова произошел пожар. Там загорелся цокольный этаж со стороны гипермаркета «Старт», сообщили ProGorodSamara.ru очевидцы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как уточнили в ГУ МЧС по Самарской области, горела серверная. Площадь пожара составила 20 кв. метров. На место ЧП выезжали 44 пожарных и 12 единиц техники. Огонь удалось потушить в 0:08. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

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