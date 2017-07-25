В Свердловской области подростки закидали камнями «Ласточку»
В Свердловской области задержали трех несовершеннолетних за то, что они закидали камнями электропоезд «Ласточка», сообщили в
В Свердловской области задержали трех несовершеннолетних за то, что они закидали камнями электропоезд «Ласточка», сообщили в
Инцидент произошел 17 июня на перегоне Мурзинка —
Впоследствии силовики задержали местных жителей 15, 16 и 17 лет.
Возбуждено уголовное дело о вандализме, решается вопрос о возмещении ущерба. «Ущерб от действий вандалов включает в себя не только стоимость материалов и запасных частей, но и трудозатраты, иные расходы на восстановление (особенно это касается конструктивно и технологически сложного подвижного состава — например, “Ласточек”)», — отмечают в СвЖД.
Всего с начала 2017 года в пригородных поездах на Свердловской железной дороге зарегистрировано 35 случаев вандализма. С января по июнь разбито 12 оконных стекол, испорчено два сидения. Различные рисунки и надписи вандалы нанесли на 13 вагонов.