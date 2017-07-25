В Свердловской области подростки закидали камнями «Ласточку»

Инцидент произошел 17 июня на перегоне Мурзинка — Верх-Нейвинск. У поезда, следующего из Екатеринбурга в Нижний Тагил, разбили боковое стекло в вагоне.

Впоследствии силовики задержали местных жителей 15, 16 и 17 лет.

Возбуждено уголовное дело о вандализме, решается вопрос о возмещении ущерба. «Ущерб от действий вандалов включает в себя не только стоимость материалов и запасных частей, но и трудозатраты, иные расходы на восстановление (особенно это касается конструктивно и технологически сложного подвижного состава — например, “Ласточек”)», — отмечают в СвЖД.