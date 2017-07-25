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09:17 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Задержан подозреваемый в хищении посылок в Ростовской области

Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей.

Почта России установила и передала в полицию подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области, сообщает пресс-служба регионального УФПС.

Информация об обнаружении рыбаком в камышах возле яхт-клуба в донской столице партии вскрытых посылок появилась в соцсетях 22 июля. О второй партии похищенных посылок, найденной под Ростовом, пользователи соцсетей сообщили 24 июля.

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Сотрудники службы безопасности Почты России в результате проведенного внутреннего расследования установили личность работника Ростовского магистрального сортировочного центра, подозреваемого в хищении почтовых отправлений.

«Гражданин, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом. Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали сортировщика. Сообщается, что он сознался в противоправных действиях.

По информации пресс-службы, адресатам похищенных почтовых отправлений будет возмещен ущерб в соответствии с законом «О почтовой связи».

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