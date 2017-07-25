Задержан подозреваемый в хищении посылок в Ростовской области
Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей.
Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей.
Почта России установила и передала в полицию подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области, сообщает
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Сотрудники службы безопасности Почты России в результате проведенного внутреннего расследования установили личность работника Ростовского магистрального сортировочного центра, подозреваемого в хищении почтовых отправлений.
«Гражданин, работавший на предприятии сортировщиком, забирал из похищенных посылок товарные вложения, а упаковки от них выбрасывал за городом. Общая стоимость украденных почтовых отправлений составляет несколько десятков тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Правоохранители задержали сортировщика. Сообщается, что он сознался в противоправных действиях.
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