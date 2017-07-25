Экс-замначальника волгоградской колонии заставлял коллег строить ему дом
Следователи проводят проверку.
Следователи проводят проверку.
Бывший заместитель начальника колонии заставлял семерых коллег строить ему дом в Камышинском районе Волгоградской области.
Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, с мая по ноябрь 2016 года и с марта по апрель 2017 года начальник отдела охраны исправительного учреждения, используя служебные полномочия, привлек семерых сотрудников колонии, включая штатного кинолога, техника группы
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Свою вину в содеянном