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09:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

Экс-замначальника волгоградской колонии заставлял коллег строить ему дом

Следователи проводят проверку.

Бывший заместитель начальника колонии заставлял семерых коллег строить ему дом в Камышинском районе Волгоградской области.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, с мая по ноябрь 2016 года и с марта по апрель 2017 года начальник отдела охраны исправительного учреждения, используя служебные полномочия, привлек семерых сотрудников колонии, включая штатного кинолога, техника группы инженерно-технического обеспечения связи и вооружения, младшего инспектора и нескольких стажёров к благоустройству своего дома. На время строительства объекта начальник освободил их от работы, но зарплату они все равно получали.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Свою вину в содеянном экс-замначальника полностью признал.

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