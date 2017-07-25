9 преступных групп задержаны в Шымкенте
Полицейские Шымкента задержали девять преступных групп, причастных к 46 квартирным кражам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Полицейские Шымкента задержали девять преступных групп, причастных к 46 квартирным кражам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
С 7 по 13 июля на территории Шымкента проведено
«В ходе досудебного расследования установлены причастности к 46 квартирным кражам на территории города. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188 УК РК “Кража”, 190 УК РК “Мошенничество” и 191 УК РК “Грабеж”. Подозреваемые арестованы», — говорится в сообщении.
Среди членов группировок также установлены жители Кызылорды и Тараза.
В