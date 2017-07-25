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09:19 (мск), источник: Tengrinews

9 преступных групп задержаны в Шымкенте

Полицейские Шымкента задержали девять преступных групп, причастных к 46 квартирным кражам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Южно-Казахстанской области.

Источник: AP 2017

С 7 по 13 июля на территории Шымкента проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасный город. Было задержано 9 преступных групп и раскрыто 73 преступления, в том числе квартирные кражи, грабежи, мошенничество, хищения автотранспорта и запасных частей.

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«В ходе досудебного расследования установлены причастности к 46 квартирным кражам на территории города. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 188 УК РК “Кража”, 190 УК РК “Мошенничество” и 191 УК РК “Грабеж”. Подозреваемые арестованы», — говорится в сообщении.

Среди членов группировок также установлены жители Кызылорды и Тараза.

В пресс-службе отметили, что несмотря на рост численности населения, число зарегистрированных краж чужого имущества по сравнению с прошлым годом снизилось на 12,5 процента.

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