Источник: Вести - Новосибирск

Потолочная плитка обрушилась на голову девушке в Новосибирске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В сообществе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте» появилась информация, что в туалете одного из бизнес-центров на девушку обрушился потолок и лампа. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорая помощь и гендиректор застройщика. По информации группы «Инцидент», пострадавшая находится под наблюдением врачей.

«Медики предварительно диагностировали у девушки серьёзные травмы головы и позвоночника. В срочном порядке она была госпитализирована в больницу», — пишут в сообществе.

Полиция опровергла эту информацию.

«Никакого перелома позвоночника у нее нет. Девушка уже дома, у нее были ушибы мягких тканей головы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.