Потолочная плитка обрушилась на голову девушке в Новосибирске
Днем 24 июля на девушку упала потолочная плитка, на место прибыли сотрудники полиции, рассказали «Вестям» в
Днем 24 июля на девушку упала потолочная плитка, на место прибыли сотрудники полиции, рассказали «Вестям» в
Потолочная плитка обрушилась на голову девушке в Новосибирске, сообщили в
В сообществе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте» появилась информация, что в туалете одного из
«Медики предварительно диагностировали у девушки серьёзные травмы головы и позвоночника. В срочном порядке она была госпитализирована в больницу», — пишут в сообществе.
Полиция опровергла эту информацию.
«Никакого перелома позвоночника у нее нет. Девушка уже дома, у нее были ушибы мягких тканей головы, — сообщили в
Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. На девушку упала легкая потолочная плитка. По данному факту проводится проверка.