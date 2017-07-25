Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Грузия победила дипломатию РФ, Молдова оцепила Приднестровье
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Получить гараж в собственность станет проще
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
"Адская ночь": Украина о гибели целого отряда военных в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Политические битвы
09:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Потолочная плитка обрушилась на голову девушке в Новосибирске

Днем 24 июля на девушку упала потолочная плитка, на место прибыли сотрудники полиции, рассказали «Вестям» в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

Потолочная плитка обрушилась на голову девушке в Новосибирске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

В сообществе «Инцидент» в соцсети «Вконтакте» появилась информация, что в туалете одного из бизнес-центров на девушку обрушился потолок и лампа. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, скорая помощь и гендиректор застройщика. По информации группы «Инцидент», пострадавшая находится под наблюдением врачей.

«Медики предварительно диагностировали у девушки серьёзные травмы головы и позвоночника. В срочном порядке она была госпитализирована в больницу», — пишут в сообществе.

Полиция опровергла эту информацию.

«Никакого перелома позвоночника у нее нет. Девушка уже дома, у нее были ушибы мягких тканей головы, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия. На девушку упала легкая потолочная плитка. По данному факту проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шторм и гроза прошли над Новосибирском
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь