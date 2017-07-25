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09:29 (мск), источник: dostup1.ru

Подросток впал в кому после пьяного ДТП в Еманжелинске

Ребенка перевезли в Челябинск и прооперировали, а виновники аварии задержаны.

Подросток, впавший в кому после ДТП с пьяным водителем BMW в поселке Красногорский (Еманжелинск, Челябинская область), остается в стабильно тяжелом состоянии — 15-летнего мальчика прооперировали в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария случилась в ночь на 24 июля на улице Победы. В белой BMW находились двое пьяных друзей, ехавших со скоростью не менее 70 км/ч. Иномарка врезалась в двигавшийся впереди мопед, за управлением которого был 15-летний подросток. Байк застрял между колесом и крылом, а мальчик сильно ударился головой о капот и лобовое стекло, но водитель BMW не затормозил.

«Следы волочения растянулись на 84 метра, а следов торможения нет. До сих пор достоверно не установлено, кто из пьяных друзей находился за рулем автомобиля. Тот, кто взял ответственность на себя, уверяет, что употребил спиртное уже после ДТП, но этот аргумент сомнителен. Проверка продолжается», — рассказали в ОМВД по Еманжелинскому району.

Подросток был госпитализирован в реанимацию с пробитой головой и другими тяжелыми травмами. Мальчика уже прооперировали в Челябинске. Его друзья организовали сбор средств, которые планируют потратить на лечение. В себя подросток так и не пришел. Врачи воздерживаются от прогнозов.

Известно, что прав на управление мопедом подросток не имел. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Один из парней, находившихся в иномарке, уже привлекался к ответственности за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

Ольга Плеханова

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