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09:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В центре Челябинска столкнулись две иномарки

Сегодня, 25 июля, в центре Челябинска столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, всему виной неработающий светофор.

Авария произошла на перекрестке улиц Энгельса и Коммуны в восемь часов утра. Столкнулись «Hyundai ix35» и «BMW X5». Из-за ДТП образовалась большая пробка. Многие челябинцы опоздали на работу.

«Светофор не работал с ночи на этом перекрестке, а утром все едут на работу торопятся вот и итог», — написал Вячеслав Кременкулев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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