В центре Челябинска столкнулись две иномарки
Сегодня, 25 июля, в центре Челябинска столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, всему виной неработающий светофор.
Сегодня, 25 июля, в центре Челябинска столкнулись две иномарки. По словам очевидцев, всему виной неработающий светофор.
Авария произошла на перекрестке улиц Энгельса и Коммуны в восемь часов утра. Столкнулись «Hyundai ix35» и «BMW X5».
«Светофор не работал с ночи на этом перекрестке, а утром все едут на работу торопятся вот и итог», — написал Вячеслав Кременкулев.
Обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.