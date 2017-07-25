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09:13 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Сатке 14-летняя школьница пропала по дороге из поликлиники

Девочка ушла на приём к лору и не вернулась.

Источник: Аргументы и факты

Челябинская область, 25 июля — Дарья Дубровских, АиФ-Челябинск.

В Сатке разыскивают 14-летнюю Василину Мухаметову, которая ушла из дома в поликлинику и не вернулась, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» мама пропавшей девочки.

«У Василины болело ухо, 24 июля она пошла на приём к лору. От врача она вышла в 13:30, а в 13:45 её телефон уже был отключен. Поехать она никуда не могла, потому как не было с собой денег. Мы проверили социальные сети, ни в каких подозрительных группах она не состояла и не вела ни с кем переписки. Василина вообще была скромной, домашней девочкой», — рассказывает Любовь Мухаметова.

В полиции родственникам сказали, что телефон девочки включался ненадолго в 23:00.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении школьницы, просят звонить по телефону: 89090720502.

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