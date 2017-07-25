В Сатке 14-летняя школьница пропала по дороге из поликлиники
Девочка ушла на приём к лору и не вернулась.
Девочка ушла на приём к лору и не вернулась.
Челябинская область, 25 июля — Дарья Дубровских,
В Сатке разыскивают 14-летнюю Василину Мухаметову, которая ушла из дома в поликлинику и не вернулась, сообщает корреспонденту «АиФ-Челябинск» мама пропавшей девочки.
«У Василины болело ухо, 24 июля она пошла на приём к лору. От врача она вышла в 13:30, а в 13:45 её телефон уже был отключен. Поехать она никуда не могла, потому как не было с собой денег. Мы проверили социальные сети, ни в каких подозрительных группах она не состояла и не вела ни с кем переписки. Василина вообще была скромной, домашней девочкой», — рассказывает Любовь Мухаметова.
В полиции родственникам сказали, что телефон девочки включался ненадолго в 23:00.
Всех, кто обладает