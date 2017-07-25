В Башкирии от удара молнии сгорел сарай с двумя сотнями цыплят

Об этом сообщил местный житель в соцсети и выложил фотографии с места происшествия. По его словам, сгорел полный сеновал сена и 250 цыплят разных возрастов.

«В 17.52 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании бревенчатого сарая на улице Гадельшина. Пожар ликвидирован в 18.39. От МЧС на борьбу с огнем прибыли две спецмашины и шесть человек», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по РБ.

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