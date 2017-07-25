Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стрелков рассказал о ПВО ДНР и сбитом малазийском "Боинге"
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Порошенко пригрозил Кремлю
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В России готовится масштабная реформа регистрации автомобилей
Британские ученые: долгое вождение снижает IQ
"Адская ночь": Украина о гибели целого отряда военных в Донбассе
Волочкова искупалась в Крыму в откровенном бикини
Влюбленная пара из России прославилась на весь мир (фото)
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10Политические битвы
09:39 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии от удара молнии сгорел сарай с двумя сотнями цыплят

УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Бижбулякском районе Башкортостана, в деревне Мулланур Вахитов от удара молнии загорелся сарай.

Об этом сообщил местный житель в соцсети и выложил фотографии с места происшествия. По его словам, сгорел полный сеновал сена и 250 цыплят разных возрастов.

«В 17.52 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании бревенчатого сарая на улице Гадельшина. Пожар ликвидирован в 18.39. От МЧС на борьбу с огнем прибыли две спецмашины и шесть человек», — сообщается на сайте ГУ МЧС России по РБ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как информировало агентство «Башинформ», в середине июля в Зианчуринском районе от удара молнии погибло 78 голов мелкого рогатого скота, а в Зилаирском районе — три лошади.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Белый дом уточнил позицию Трампа по законопроекту о санкциях
CNN: Тиллерсон может уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР
Кушнер отверг обвинения в «сговоре с Россией»
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Linkin Park выпустила заявление в связи со смертью Беннингтона
Спорт
АЕК — ЦСКА: важный день для Акинфеева Многим болельщикам в матче с АЕК интересен не только результат, но и игра вратаря москвичей Игоря Акинфеева, который пропускает в 43 встречах Лиги чемпионов подряд
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь