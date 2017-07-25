В Башкирии от удара молнии сгорел сарай с двумя сотнями цыплят
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Бижбулякском районе Башкортостана, в деревне Мулланур Вахитов от удара молнии загорелся сарай.
УФА, 25 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Бижбулякском районе Башкортостана, в деревне Мулланур Вахитов от удара молнии загорелся сарай.
Об этом сообщил местный житель в соцсети и выложил фотографии с места происшествия. По его словам, сгорел полный сеновал сена и 250 цыплят разных возрастов.
«В 17.52 на пульт диспетчера
Как информировало агентство «Башинформ», в середине июля в Зианчуринском районе от удара молнии погибло 78 голов мелкого рогатого скота, а в Зилаирском районе — три лошади.