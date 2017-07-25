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09:16 (мск), источник: Sputnik.md

Новая напасть: в Молдове растет число отравившихся грибами

Согласно официальной статистике, уже два десятка человек, в том числе дети, отравились грибами.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. С начала 2017 года в Республике Молдова зарегистрирован 21 случай отравлений грибами, свидетельствуют данные Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

Как сообщили в понедельник в ведомстве, общее число пострадавших — 21 человек, в том числе двое детей. Подобные случаи произошли в Кишиневе, Бельцах, Флорештах, Хынчештах, Сороках и других населенных пунктах.

«Очень важно помнить, что отравление грибами требует срочной медицинской помощи, а от быстроты установления диагноза и лечения зависит жизнь пациента. Чем быстрее проявляются симптомы, тем серьезнее отравление», — подчеркнули в НЦОЗ.

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Специалисты обращают внимание, что в течение двух часов после употребления несъедобных грибов в пищу может появиться тошнота, рвота, диарея, учащенное дыхание. Спустя шесть часов симптомы могут усилиться, возможна головная боль, головокружение и еще более сильная рвота.

«Через 72 часа могут быть серьезные осложнения в работе печени и почечная недостаточность. Это может привести к летальному исходу», — добавили в НЦОЗ.

Кроме того, есть некоторые виды грибов, которые становятся опасны в сочетании с алкоголем.

Риски и рекомендации

Чтобы избежать случаев отравления грибами, специалисты рекомендуют соблюдать ряд правил:

Не стоит есть или пробовать грибы, которые вы не знаете Не покупайте грибы, которые продают на улице или в любом другом неавторизированном месте Не собирайте грибы в городских парках, скверах, на обочинах дорог, рядом с железнодорожными путями или свалками, так как они становятся несъедобными, впитывая токсичные вещества Не разрешайте собирать грибы маленьким детям Ограничивайте количество грибов в рационе детей Не консервируйте грибы в домашних условиях. Даже если их хорошо промыть и долго варить, могут остаться вредные вещества, которые в анаэробных условиях (без воздуха) способны стать токсичными и привести к отравлению При первых симптомах отравления нужно срочно обратиться к врачу.

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