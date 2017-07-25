Ослепило солнцем: Subaru сбила пятерых пешеходов на перекрестке в Алматы

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 25 июл — Sputnik. Пять человек пострадали в результате наезда машины на регулируемом перекрестке в Алматы, передает корреспондент Sputnik Казахстан.

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ДТП произошло на пересечении улиц Джандосова и Берегового. Со слов очевидцев, Subaru Tribeca ехала в южном направлении по Береговому и хотела повернуть налево на Джандосова, при этом приступила к маневру на уже запрещающий сигнал светофора, когда дорогу уже начали переходить пешеходы.

Subaru сбила пятерых человек, из них трое взрослых и двое детей. Всех госпитализировали, из них две женщины находятся в тяжелом состоянии.

По словам женщины, которая управляла Subaru, ее ослепило солнце и она не увидела пешеходов.