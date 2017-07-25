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09:22 (мск), источник: Tengrinews

Потасовка со стрельбой произошла в одном из баров Алматы

Посетители увеселительного заведения в Алматы поздней ночью 22 июля стали свидетелями массовой потасовки, в ходе которой дело дошло до предупредительных выстрелов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Данный факт подтвердили в городском ДВД. На кадрах, появившихся в распоряжении редакции, видно, как вспыхивает конфликт, предположительно, между двумя компаниями. Большая группа мужчин наступает на других участников конфликта, оставшихся за кадром. Вскоре звучат выстрелы и одна группа отходит на безопасное расстояние.

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Как прокомментировали в ДВД Алматы, имевший место случай зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 293 УК РК — хулиганство.

«22.07 в 04.00 утра в дежурную часть УВД Алмалинского района поступило сообщение о том, что на летней террасе одного из увеселительных заведений, расположенных по улице Желтоксан, драка, слышны выстрелы. результате инцидента никто не пострадал, за медицинской помощью в дальнейшем никто не обращался. Также установлено, что по данному факту в полицию с заявлением никто не обращался. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативная группа обнаружила и изъяла гильзы от газотравматического оружия, принадлежность и происхождение которого в настоящее время устанавливается специалистами баллистической экспертизы» — сообщила пуководитель пресс-службы Департамента внутренних дел города Алматы Салтанат Азирбек.

В настоящий момент сотрудники оперативных подразделений полиции устанавливают личности активных участников драки, чтобы привлечь их к ответственности, согласно законодательству.

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