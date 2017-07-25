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10:26 (мск), источник: Tengrinews

В Нацбюро рассказали об устранении «лазеек» для коррупции

Национальное бюро по противодействию коррупции раскрыло детали результатов своей деятельности, основанной на внесенных в госорганы рекомендациях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Tengrinews

Как сообщили в Нацбюро, искоренение причин коррупции по-прежнему является приоритетной задачей ведомства.

«Выработанные рекомендации вносятся в государственные органы и направлены на исключение “лазеек” для коррупции. На сегодняшний день принимается ряд мер по их реализации», — пояснили в пресс-службе.

При этом в ведомстве привели несколько примеров исключения подобных «лазеек» на основе внесенных ими рекомендаций.

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«В сфере образования для защиты прав родителей и устранения прямого контакта с должностными лицами с 1 января в Астане в пилотном режиме запущена новая автоматизированная система очередности в детсады. Теперь родители могут, не выходя из дома, поставить ребенка в очередь, выбрать детсад и получить направление без посредничества акимата», — говорится в сообщении.

Уточняется, что благодаря этому очередность в детсады стала более простой и прозрачной, при этом программой уже воспользовались порядка 5 000 семей. В Нацбюро обратили внимание на проект Правил организации работы попечительских советов, устанавливающих порядок расходования благотворительных средств, который, по их мнению, позволит исключить практику поборов в школах. В антикоррупционной службе также отметили и сферу здравоохранения.

«Разработаны Правила закупки услуг у субъектов здравоохранения в рамках ГОБМП. Проектом на 22 процента сокращаются формы отчетной документации, на 30 процентов — формы первичной медицинской документации. В целях устранения барьеров для медицинского бизнеса отменено 28 необоснованных санитарных правил, а также передаются в конкурентную среду 14 госфункций», — сообщили в пресс-службе.

В сфере спорта отмечается принятие закона, предусматривающего новую систему финансирования с разграничением функций госорганов.

«Теперь акиматы занимаются только развитием массового спорта, а центральный уполномоченный орган — координацией и контролем за использованием бюджетных средств. Принятые меры позволят минимизировать коррупционные риски при распределении бюджетных средств в этой сфере, а также создать дополнительные условия для развития спортивного бизнеса», — добавили в Нацбюро.

Помимо этого, в Национальном бюро отметили антикоррупционную профилактику в сфере сельского хозяйства, в сфере строительства дорог, в геологии и недропользовании, в государственном аудите и других сферах.

«Рекомендации антикоррупционной службы учтены при разработке восьми законов, более 30 подзаконных актов, в том числе восьми новых стандартов оказания госуслуг. Такая профилактическая деятельность будет продолжаться на постоянной основе», — заключили в ведомстве.

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