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10:48 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровского бизнесмена едва не зарезали в подъезде

Свидетельницей происшествия стала сотрудник ТСЖ — она утверждает, что избила преступника сумкой.

Источник: Губерния онлайн

В центре Хабаровска, на улице Московской, неизвестный мужчина напал с ножом на бизнесмена. Преступник подкараулил предпринимателя у дома, зашел вместе с ним в подъезд и несколько раз ударил жертву лезвием, сообщает портал «Губерния».

Скорее всего, это было покушение на жизнь предпринимателя. Нападавший бил мужчину ножом даже после того, как появился очевидец.

Свидетельницей резни стала диспетчер ТСЖ. Сидя в кабинете, женщина услышала топот в подъезде. Потом раздались крики, которые заставили горожанку выглянуть на лестничную клетку.

«Я выскочила мгновенно. Смотрю — лежит мужчина, жилец этого подъезда, а над ним с ножом стоит еще один мужчина. Я схватила сумку, [преступника] несколько раз по голове ударила. Говорю: “Сейчас вызову полицию”, он не среагировал. Я говорю: “Кнопку тревожную нажму!” — и побежала сюда. Потом смотрю в окно — он выскочил [на улицу]», — рассказала диспетчер.

Бизнесмена увезли на скорой помощи, в больнице он сразу оказался на операционном столе. Мужчина выжил, сейчас он в реанимации.

Преступник попал на записи камер видеонаблюдения. Мотив нападения неизвестен. Возможно, ситуацию прояснит сам пострадавший. Пока врачи не пускают к нему оперативников.

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