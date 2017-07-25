Мужчина утонул в популярной бухте Приморья
Мужчина утонул в популярной бухте Приморья.
Мужчина утонул в популярной бухте Приморья.
Сегодня, 25 июля, в бухте Аякс нашли утопленника, сообщает ИА «Deita.ru».
Утром мужчина, отдыхающих на острове Русском, отправился понырять с маской и, когда в очередной раз погрузился изучить каменистый подводный пейзаж, обнаружил тело. Он моментально вернулся на берег и вызвал спасателей.
По словам очевидцев, вчера около 12 часов мужичок немного выпил и пошел купаться. В этот момент
Подробности инцидента выясняются правоохранительными органами.
Екатерина Брязгунова.