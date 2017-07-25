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10:41 (мск), источник: ДЕЙТА

Мужчина утонул в популярной бухте Приморья

Мужчина утонул в популярной бухте Приморья.

Сегодня, 25 июля, в бухте Аякс нашли утопленника, сообщает ИА «Deita.ru».

Утром мужчина, отдыхающих на острове Русском, отправился понырять с маской и, когда в очередной раз погрузился изучить каменистый подводный пейзаж, обнаружил тело. Он моментально вернулся на берег и вызвал спасателей.

По словам очевидцев, вчера около 12 часов мужичок немного выпил и пошел купаться. В этот момент что-то с ним случилось, вероятнее всего, инсульт. Так он и утонул.

Подробности инцидента выясняются правоохранительными органами.

Екатерина Брязгунова.

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