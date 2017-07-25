В Челябинской области покончила с собой очередная девушка-подросток
В Сатке Челябинской области вчера, 24 июля, свела счеты с жизнью 16-летняя школьница. Одна из возможных причин — ссора с парнем.
В Сатке Челябинской области вчера, 24 июля, свела счеты с жизнью 16-летняя школьница. Одна из возможных причин — ссора с парнем.
Как сообщила корреспонденту «Урал-пресс-информ» старший помощник прокурора по связям со СМИ Наталья Мамаева, тело девушки обнаружили в ее квартире. Родители в момент трагедии находились на даче.
Девочка росла в нормальной, полной семье.
Как ранее сообщало агентство, в минувшую пятницу в селе Сухомесово Еткульского района обнаружили труп 14-летней школьницы, которую ранее пытался склонить к самоубийству куратор запрещенной группы «Синий кит» Илья Сидоров. Официальных комментариев от правоохранителей не последовало, но, вероятнее всего, подросток все же наложил на себя руки.
Незадолго до того девочка вернулась с моря, куда ездила с матерью отдыхать после психологической травмы, полученной в связи с «Синим китом».