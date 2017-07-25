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09:32 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Подозреваемого в ряде эпизодов мошенничества задержали в Гуково

Ущерб от преступлений составил около 500 тысяч рублей.

30-летнего мужчину задержали по подозрению в ряде эпизодов мошенничества полицейские в Гуково, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый связывался с потерпевшими и просил перевести ему на банковскую карту или мобильный номер телефона деньги якобы с целью решения вопроса о непривлечении их родственника к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения или хранение наркотиков.

После перечисления средств злоумышленник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и грабеж, переставал выходить на связь.

На данный момент установлено 15 фактов противоправной деятельности подозреваемого, ущерб от которых составил около 500 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Он заключен под стражу.

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