Подозреваемого в ряде эпизодов мошенничества задержали в Гуково

30-летнего мужчину задержали по подозрению в ряде эпизодов мошенничества полицейские в Гуково, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

Как выяснили правоохранители, подозреваемый связывался с потерпевшими и просил перевести ему на банковскую карту или мобильный номер телефона деньги якобы с целью решения вопроса о непривлечении их родственника к уголовной ответственности за нарушение Правил дорожного движения или хранение наркотиков.

После перечисления средств злоумышленник, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за разбой и грабеж, переставал выходить на связь.

На данный момент установлено 15 фактов противоправной деятельности подозреваемого, ущерб от которых составил около 500 тысяч рублей.