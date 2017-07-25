Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову пришлось бежать из России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
Какой псевдоним был у президента в разведшколе
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Украина о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Фото взрослых дочек Агутина произвело фурор в Сети
Григорьев-Аполлонов-младший о смерти жены: Домой попасть не могу
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Политические битвы
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
10:03 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском из окна многоэтажки выпал 9-летний ребенок

Инцидент произошел в рабочем поселке Линево.

В Новосибирской области в одном из высоток рабочего поселка Линево выпал с пятого этажа 9-летний ребенок. Об этом рассказывают в группе «Инцидент. Новосибирск».

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 23 23 июля. Его с травмами доставили в реанимацию Искитимской ЦГБ. По предварительным данным стало известно, что в трагедии виноваты взрослые. Они не досмотрели за несовершеннолетним. Окно было открыто, и ребенок слетел с подоконника. Следственный комитет занялся проверкой, подробно выясняя обстоятельства произошедшего.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Красноярские врачи спасли младенца от смерти, охладив ему мозг
Банк «Югра» подал иск о признании решений ЦБ незаконными
Совет Федерации попросил Путина ввести санкции против Польши
Прокуратура начала проверку после ЧП на шахте в Кузбассе
СМИ сообщили о наращивании сил Китая на границе с КНДР
Российские регионы определились с размером курортного сбора
Израиль решил убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
КХЛ отстранила Зарипова от участия в чемпионате на два года Дисциплинарный комитет IIHF ранее рассмотрел «дело Зарипова» и после изучения всех материалов принял решение об отстранении его от участия в соревнованиях
Авто
Для Москвы создали новый код региона Госавтоинспекция Москвы скоро прекратит выдавать автомобильные номера с кодом региона 777
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Ирина Мирошниченко отмечает 75-летие Народную артистку РСФСР поздравил с юбилеем премьер-министр России Дмитрий Медведев, отметив «редкий дар и тонкое чувство стиля»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь