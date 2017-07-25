Под Новосибирском из окна многоэтажки выпал 9-летний ребенок

В Новосибирской области в одном из высоток рабочего поселка Линево выпал с пятого этажа 9-летний ребенок. Об этом рассказывают в группе «Инцидент. Новосибирск».

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 23 23 июля. Его с травмами доставили в реанимацию Искитимской ЦГБ. По предварительным данным стало известно, что в трагедии виноваты взрослые. Они не досмотрели за несовершеннолетним. Окно было открыто, и ребенок слетел с подоконника. Следственный комитет занялся проверкой, подробно выясняя обстоятельства произошедшего.