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09:40 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

ГИБДД Казани просит откликнуться свидетелей ДТП на ул. Татарстан

Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия.

(Город Казань KZN.RU, 25 июля). ГИБДД Казани ищет свидетелей наезда на пешехода. ДТП произошло 23 июля в 16.40 напротив дома № 68 по ул. Татарстан. Автомобиль сбил 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель с места происшествия скрылся. В результате наезда пострадавшая получила ушибы. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.

За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 178 ДТП, из них 2 происшествия с пострадавшими — наезды на пешеходов. В результате 2 пешехода-участника ДТП (в том числе ребенок) получили травмы различной степени тяжести.

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