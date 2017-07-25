ГИБДД Казани просит откликнуться свидетелей ДТП на ул. Татарстан
Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия.
Водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия.
(Город Казань KZN.RU, 25 июля). ГИБДД Казани ищет свидетелей наезда на пешехода. ДТП произошло 23 июля в 16.40 напротив дома № 68 по ул. Татарстан. Автомобиль сбил 32-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Водитель с места происшествия скрылся. В результате наезда пострадавшая получила ушибы. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев происшествия по телефонам: (843) 5−333−819, 5−333−848.
За прошедшие сутки в Казани зарегистрировано 178 ДТП, из них 2 происшествия с пострадавшими — наезды на пешеходов. В результате 2