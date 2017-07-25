В Тюхтетском районе ищут пропавшую в лесу девочку
Девочка пропала во время сбора ягоды. Она ушла далеко от матери и сестер и заблудилась.
Девочка пропала во время сбора ягоды. Она ушла далеко от матери и сестер и заблудилась.
14-летняя Яна Тамочева пропала вчера около деревни Чиндат в Тюхтетском районе Красноярского края. Об этом рассказали в
Утром девочка ушла в лес за ягодой с матерью и двумя сестрами. Во время поисков ягоды семья разделилась. Вечером Яна не вернулась домой и мать обратилась за помощью в местную администрацию и правоохранительные органы.
На поиски девочки подняли полицейских МО МВД России «Боготольский», спасателей из ачинского подразделения краевого учреждения «Спасатель» и местных жителей. Все они прочесывают лес рядом с деревней. Ориентировки на ребенка передали нарядам ДПС и ПСС.
Напомним, в конце июня в Тюхтетском районе пропал 15-летний подросток. Через неделю его нашли мертвым, со следами нападения диких животных.