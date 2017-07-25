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10:36 (мск), источник: Newslab.ru

В Тюхтетском районе ищут пропавшую в лесу девочку

Девочка пропала во время сбора ягоды. Она ушла далеко от матери и сестер и заблудилась.

Источник: РИА "Новости"

14-летняя Яна Тамочева пропала вчера около деревни Чиндат в Тюхтетском районе Красноярского края. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Утром девочка ушла в лес за ягодой с матерью и двумя сестрами. Во время поисков ягоды семья разделилась. Вечером Яна не вернулась домой и мать обратилась за помощью в местную администрацию и правоохранительные органы.

На поиски девочки подняли полицейских МО МВД России «Боготольский», спасателей из ачинского подразделения краевого учреждения «Спасатель» и местных жителей. Все они прочесывают лес рядом с деревней. Ориентировки на ребенка передали нарядам ДПС и ПСС.

Напомним, в конце июня в Тюхтетском районе пропал 15-летний подросток. Через неделю его нашли мертвым, со следами нападения диких животных.

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