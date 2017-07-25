У безработной омички украли «Фольксваген Поло» за миллион

В воскресенье, 23 июля, около шести часов вечера, на улице 25-я Рабочей автомобиль «Фольксваген Поло» съехал в кювет. На место выехал экипаж автоинспекторов, но водитель машины попытался сбежать.

Правоохранители выяснили, что 44-летний житель Октябрьского округа мало того что пьян, но еще и ездит на иномарке без прав.

Однако самое любопытное оказалось другое. Владелицей недешевого авто оказалась нигде не работающая 51-летняя женщина.

Между тем в УМВД по Омской области установили обстоятельства угона. Трое пьяных мужчин шли по улице, увидели «Фольксваген», рядом с которым валялись на дороге ключи. Они сели в машину, но долго не проехали: авто угодило в кювет.

В свою очередь, пострадавшая решила, что положила ключи от машины мимо кармана.