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10:20 (мск), источник: Om1.ru

У безработной омички украли «Фольксваген Поло» за миллион

Пьяный мужчина не смог далеко уехать на украденной машине, потому что съехал в кювет.

В воскресенье, 23 июля, около шести часов вечера, на улице 25-я Рабочей автомобиль «Фольксваген Поло» съехал в кювет. На место выехал экипаж автоинспекторов, но водитель машины попытался сбежать.

Правоохранители выяснили, что 44-летний житель Октябрьского округа мало того что пьян, но еще и ездит на иномарке без прав.

Однако самое любопытное оказалось другое. Владелицей недешевого авто оказалась нигде не работающая 51-летняя женщина.

Между тем в УМВД по Омской области установили обстоятельства угона. Трое пьяных мужчин шли по улице, увидели «Фольксваген», рядом с которым валялись на дороге ключи. Они сели в машину, но долго не проехали: авто угодило в кювет.

В свою очередь, пострадавшая решила, что положила ключи от машины мимо кармана.

В итоге на 44-летнего жителя Омска возбуждено уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы. Незадачливого угонщика пришлось арестовать на 10 суток за отказ от медицинского освидетельствования и езду без водительских прав.

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