Пьяный мужчина угнал автомобиль у дачника на юге Волгограда

Нетрезвый 28-летний волгоградец угнал машину у дачника, чтобы покататься, в Советском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в полицию обратился 38-летний местный житель с заявлением о том, что кто-то угнал с его участка по улице Вишневая «Жигули», в которых была открыта дверь и в замке зажигания находились ключи.