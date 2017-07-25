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10:07 (мск), источник: АиФ Волгоград

Пьяный мужчина угнал автомобиль у дачника на юге Волгограда

Угонщику грозит до пяти лет колонии.

Нетрезвый 28-летний волгоградец угнал машину у дачника, чтобы покататься, в Советском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в полицию обратился 38-летний местный житель с заявлением о том, что кто-то угнал с его участка по улице Вишневая «Жигули», в которых была открыта дверь и в замке зажигания находились ключи.

Правоохранители по «горячим следам» задержали угонщика. Им оказался 28-летний неработающий мужчина, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он сознался в содеянном, пояснив, что угнал машину с целью покататься. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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