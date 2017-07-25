Пьяный мужчина угнал автомобиль у дачника на юге Волгограда
Угонщику грозит до пяти лет колонии.
Угонщику грозит до пяти лет колонии.
Нетрезвый 28-летний волгоградец угнал машину у дачника, чтобы покататься, в Советском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в полицию обратился 38-летний местный житель с заявлением о том, что
Правоохранители по «горячим следам» задержали угонщика. Им оказался 28-летний неработающий мужчина, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он сознался в содеянном, пояснив, что угнал машину с целью покататься. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.